قبل جولة الحسم ،، أهم أرقام دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتنطلق مساء الثلاثاء منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، والتي ستحمل معها هوية بطل النسخة المثيرة، والفريق الذي سيرافق البقعة نحو دوري الدرجة الأولى.وانحصر سباق اللقب بين فريقي الرمثا والوحدات، حيث يتصدر الأزرق الترتيب بفارق نقطتين عن الأخضر، فيما سيكون الهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى من بين فريقي الجليل ومعان ، وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "46" نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "40" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "37" نقطة.2/ الانتصارات :حقق فريق الرمثا الفوز بـ "14" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "10" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.3/ الهزائم :خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات، فيما خسر فريق البقعة "20" مباراة حتى الآن .4/ السجل التهديفي :الفيصلي والوحدات الأكثر تسجيلا بـ "39 " هدف، فيما لم يسجل البقعة إلا "8" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا "14 "هدف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "50" هدف.