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الإثنين، 30-10-2023 04:53 م

قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

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الوكيل الإخباري- كشف خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن كل المؤشرات تؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته مساء اليوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الفردية المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في حفل سيقام مساء اليوم الاثنين في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، نشر رومانو صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" لميسي وهو يضع قدمه على الكرة الذهبية، وكتب "سيتم الإعلان عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الليلة.. سيتوج بالكرة الذهبية رقم 8 في مسيرته كما هو متوقع".

وأضاف: "الحفل في باريس، كل شيء جاهز لذلك (لتتويج ميسي)".

ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة (رقم قياسي)، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويعتبر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند منافس ميسي الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة المرموقة هذا العام 30 لاعبا وهم كالتالي:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا)

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد سابقا – الاتحاد السعودي حاليا)

المغربي ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا)

الجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا)

الكرواتي يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي حاليا - لايبزيغ سابقا)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام سابقا - بايرن ميونخ حاليا)

الفرنسي راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)

الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (حارس مرمى أستون فيلا)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا)

الكوري الجنوبي كيم مين-جاي (نابولي سابقا - بايرن ميونخ حاليا)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)

الكاميروني أندريه أونانا (حارس مرمى مانشستر يونايتد حاليا - إنتر ميلان سابقا)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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