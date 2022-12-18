الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

البريطانيون يشبهون زيلينسكي بالمتشرد

والد الشهيد سائد المعايطة يكتب: سلامٌ على شهيد القلعة ورفاقه

المجالي: افتتاح وتشغيل مرسى السفن السياحي نهاية الشهر المقبل

الخرابشة: مذكرتا تفاهم لاستكشاف الليثيوم والذهب جنوب المملكة

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض القبرصي والأمطار القادمة الى الأردن

عودة دوام طلبة المدرسة الزراعية في الطفيلة إلى الوضع الاعتيادي

الأحد، 18-12-2022 11:43 ص

قبل ساعات من النهائي.. رونالدو يبعث برسالة غامضة!

1220221811159925633891


الوكيل الإخباري -  بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة غامضة إلى جمهوره، خلال الساعات القليلة الماضية.

اضافة اعلان


ويعيش أسطورة البرتغال أياما حزينة بعد وداع مونديال قطر 2022، حيث ضاع حلمه في التتويج باللقب، كما تتضارب الأنباء حول مستقبله، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

ونشر رونالدو فيديو على حسابه بمنصة إنستجرام، قبل ساعات من نهائي المونديال المقرر اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، في ملعب لوسيل.

وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وفي الخلفية أغنية برتغالية تقول كلماتها: "أنت لا تعرفني، لا تبك كثيرا من أجلي".

وكان يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تليفزيونيا مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر.

وما يزال رونالدو يبحث عن ناد جديد ينتقل إليه مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان رونالدو ظهر باكيا أمام الكاميرات عقب خسارة منتخب البرتغال بهدف دون رد أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202218112132665528590

مشجع يتنبأ بتفاصيل دقيقة عن نهائي المونديال قبل 7 سنوات

12202218112652847889966

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم

12202218104632985012317

حكيمي يتقدم باعتذار إلى إنفانتينو

1220221811317456795107

موقف رئيس الأرجنتين من حضور نهائي المونديال في قطر

1220221894133530699669

تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

1220221891341210702484

السعودية.. لاعب يعتدي على حكم ويسقطه على الأرض (فيديو)

أخبار متعلقة
1220221894133530699669

تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

12202217125237583246120

السد ينافس نادي النصر على كريستيانو رونالدو

12202213102927436382451

رسالة جديدة من رونالدو بعد توديع المونديال .. صورة

1220221295415469478775

صدمة.. وفاة صحفي ثان أثناء تغطية مونديال قطر 2022

122022129749988166831

ياسر الشهراني يعلق للمرة الأولى على إصابته الخطيرة في مونديال قطر (فيديو)

12202211104928541736020

أغرب لقطة طريفة في مباراة المغرب والبرتغال بمونديال قطر 2022