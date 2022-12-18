قبل ساعات من النهائي.. رونالدو يبعث برسالة غامضة!

الوكيل الإخباري - بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة غامضة إلى جمهوره، خلال الساعات القليلة الماضية.

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ويعيش أسطورة البرتغال أياما حزينة بعد وداع مونديال قطر 2022، حيث ضاع حلمه في التتويج باللقب، كما تتضارب الأنباء حول مستقبله، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.



ونشر رونالدو فيديو على حسابه بمنصة إنستجرام، قبل ساعات من نهائي المونديال المقرر اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، في ملعب لوسيل.



وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وفي الخلفية أغنية برتغالية تقول كلماتها: "أنت لا تعرفني، لا تبك كثيرا من أجلي".



وكان يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تليفزيونيا مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر.



وما يزال رونالدو يبحث عن ناد جديد ينتقل إليه مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.



وكان رونالدو ظهر باكيا أمام الكاميرات عقب خسارة منتخب البرتغال بهدف دون رد أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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