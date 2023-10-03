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الثلاثاء، 03-10-2023 04:13 م

قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعبي وطاقم ريال مدريد عاشوا موقفا صعبا، ليلة الإثنين، بعد أن تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لزلزال أثر على منطقة "كامبي فليغري".

وذكر المصدر أن الزلزال جعل عددا من الناس ينزلون إلى الشوارع على الرغم من أنه كان بقوة 4 درجات فقط وبعمق 2.61 كيلومترا، مشيرا إلى أنه ضرب في حدود الساعة 10:10 مساء.

وأوضح الصحفي في "راديو ماركا"، ميغيل أنخيل توريبيو: "أربع ثوان من الهزة جعلتنا نشعر وكأن هناك أعمال حفر تحتنا"، مبرزا أنه يقيم في فندق بالقرب من ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وشعر صحفي آخر من "ماركا" بالزلزال أثناء وقوفه بجوار فندق ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة: "لحسن الحظ، كان أبناء كارلو أنشيلوتي يقيمون في فندق يقع في وسط مدينة نابولي، بعيدا عن المنطقة الأكثر تضررا".

وهذه ثاني هزة أرضية في نابولي، بعد الأولى التي كانت يوم 27 سبتمبر، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وبعد ساعات قليلة، سيواجه ريال مدريد مضيفه نابولي على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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