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الخميس، 07-12-2023 03:31 م

قبل شهر من كأس آسيا.. الاتحاد القطري ينفصل عن كيروش

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الوكيل الاخباري -  أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، بـ"الاتفاق بين الطرفين".

وأصدر الاتحاد القطري بيانا رسميا حمل الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي البالغ 70 عاما، معربا عن شكره له على المرحلة التي قضاها مع منتخب "العنابي".

وتولى كيروش تدريب المنتخب القطري مطلع العام الجاري بعد نهاية تجربته الثانية مع إيران، وقاد الأول في 12 مباراة بين ودية وفي الكأس الذهبية وتصفيات كأس العالم، خرج بخمس انتصارات ومثلها خسائر مقابل تعادلين.

وسبق لكيروش تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا وإيران وكولومبيا ومصر، بالإضافة إلى تدريب ريال مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة.

وكلف الاتحاد القطري الإسباني ماركيز لوبيز بالمهام التدريبية للعنابي خلفا لكيروش، على أن يشرف على الفريق خلال نهائيات بطولة القارة الصفراء 2023 المقرر إقامتها بين شهري يناير وفبراير المقبلين.

وكان ماركيز لوبيز مسؤولا عن تدريب نادي الوكرة القطري، قبل أن يتم الاستعانة بخدماته لقيادة منتخب "العنابي".

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