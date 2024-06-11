قبل مباراة السعودية.. عموتة يكشف عن حدث صادم في منتخب الأردن

الوكيل الاخباري-

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كشف مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة عن واقعة صادمة تخص حالة لاعبي "النشامى" قبل وبعد مباراة طاجيكستان الأخيرة التي حسمها الأردن بثلاثية دون رد، وذلك عشية مواجهة السعودية.وأكد عموتة أن أكثر من خمسة لاعبين في منتخب الأردن، عانوا قبل وبعد مواجهة طاجيكستان الأخيرة من حالات تسمم، وذلك بقوله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأردن ضد السعودية المقررة الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027: "الإفراط في تناول بعض الأطعمة ربما أدى إلى حالات التسمم بصفوف منتخب النشامى، وخاصة خلال مباراة طاجيكستان".وتابع عموتة: "اللاعبون يجب أن يتمتعوا بالعقلية الاحترافية، ويعرفوا أهمية الطعام الصحي فهو مهم في مسيرة اللاعب، وخاصة عند الاستحقاقات الرسمية".ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويكفيه التعادل أمام الأردن لحسم الصدارة، فيما يحتاج منتخب الأردن للفوز بأي نتيجة لاعتلاء قمة الترتيب بفارق الأهداف عن منافسه علما بأن منتخبي الأردن والسعودية ضمنا معا التأهل إلى كأس آسيا 2027 وإلى الدور الثالث الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.وعن مواجهة السعودية قال عموتة: "سنواجه المنتخب السعودي بثقة ونحن نأمل في تحقيق الفوز من أجل صدارة المجموعة، وسأعطي بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل فرصة اللعب في هذه المباراة".