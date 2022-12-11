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الأحد، 11-12-2022 11:13 ص

قبل نصف نهائي مونديال قطر.. المغربي حكيمي يوجه رسالة لمبابي

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الوكيل الإخباري - وجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب منتخب "أسود الأطلس"، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب "الديوك"، وزميله في باريس سان جيرمان.

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وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، ليضرب موعدا مع فرنسا حاملة لقب مونديال روسيا 2018.


وأقصى المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، بينما هزم الديك الفرنسي منتخب إنجلترا، بهدفين لهدف.


وعقب مباراة فرنسا وانجلترا، كتب حكيمي، عبر حسابه على "تويتر": "أراك قريبا يا صديقي"، وقام بالإشارة إلى مبابي.

 

 

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