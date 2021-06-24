الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

رسمياً .. التربية تعلن موعد عودة الطلبة الى المدارس

التربية تكشف مصير الطالبة التي تأخرت عن الامتحان

استشاري يحذر من تشكل بؤر للمتحورات في المملكة

وفاة و4 اصابات بحادث سير في اربد

الامن يكشف تفاصيل الحريق داخل نظارة مستشفى الكرك الحكومي

دودين لـ الوكيل : تشديد في الاجراءات وتأجيل فتح القطاعات في هذه الحالة

وزير الاعلام لـ الوكيل : اعطاء المطعوم يوم غد الجمعة لأول مرة بالمملكة

تزامناً مع إطلاق عروض موسم الأعراس ..كارفور الأردن تُطلق حملة نقوطك ذهب

تلقي 58421 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الأردن: فتح هندوراس سفارة لها في القدس خطوة مرفوضة ومدانة

الخميس، 24-06-2021 08:20 م

قراءة في دوافع أنديتنا قبل عودة منافسات دوري المحترفين

6202124162013576867919


الوكيل الاخباري - أنس عشا - عادت الحياة لملاعبنا، وستضاء الأنوار الكاشفة في ستاد الأمير محمد بالزرقاء يوم السبت المقبل، معلنة إستئناف دوري المحترفين بعد توقف المنافسات لقرابة الشهر للتفرغ للمنافسات الدولية للمنتخب ولناديي الفيصلي والسلط، وستقام بحضور الجماهير لأول مرة منذ تسلل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لعالمنا.

اضافة اعلان

 

المباراة الإفتتاحية للجولة السابعة والتي ستقام "بالزرقاء" ستجمع فريقي السلط وسحاب، حيث سيعود الأول للمنافسات المحلية متسلحا بحالته المعنوية والفنية العالية بعد تأهله الآسيوي التاريخي، فيما يسعى سحاب لتشكيل إنطلاقة جديدة للفريق الذي لم يحقق أي انتصار بالدوري حتى الآن .

وبالقياس على دوافع بقية الفرق ستجدها متباينة عند عودة الدوري، فالجزيرة يسعى للخروج بأقل الأضرار في ظل أزمة الإضراب عن التدريبات وانعدام المصادر المالية وانعكاساتها على كل أركان الفريق، أما الوحدات والفيصلي فيطمحان للوصول لمبارتهما المؤجلة بأفضل نتائج وحضور بدني وفني، أما شباب الأردن فيرفض الدخول بدائرة المنافسة عن اللقب وإن كان متصدرا .

بدورها تسعى أندية الحسين إربد، الرمثا، البقعة والجليل لترجمة واقعية لاستغلالها لفترة التوقف في ترتيب بيتها الداخلي وأوراقها وذلك بعد تعيين أجهزة فنية جديدة لقيادة الفرق، وبالنسبة لمعان فالفريق سيواصل رحلته الحذرة بدوري الموسم المحلي والتي بدأها بأداء جيد ونتائج مقبولة عطفا على الإمكانيات المتاحة .

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0619

قائد ريال مدريد الجديد ليس للبيع

6202124163446837480090

السماح للجماهير تحت 18 عام بدخول المدرجات ،، بشرط !!

6202124163855701799138

اليويفا تلغي واحد من إهم قوانين كرة القدم

62021241293522924094

رونالدو يعادل الرقم الأكبر بتاريخ هدافي المنتخبات

519362Image1

الأمير علي يهنئ الأمير عبدالعزيز الفيصل برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

إيطاليا-وويلز-1280x720

إيطاليا تفوز على ويلز.. ويتأهلان سويا لثمن نهائي يورو 2020

أخبار متعلقة
5202129223128496644250

استدعاء 3 محترفين من دورينا لمنتخب لبنان

5202127232627514396693

السلط يحقق فوزا وتأهلا تاريخيا ،، والفيصلي يودع البطولة الآسيوية - صور

187313169_3919472211471485_2738519631317277549_n

أحمد العرسان: الفيصلي يسعى لتحقيق الثلاثية

1120202143649208589454

مدرب الفيصلي ينفي وجود أي خلافات بالفريق قبل مواجهة الكويت