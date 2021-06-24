قراءة في دوافع أنديتنا قبل عودة منافسات دوري المحترفين

الوكيل الاخباري - أنس عشا - عادت الحياة لملاعبنا، وستضاء الأنوار الكاشفة في ستاد الأمير محمد بالزرقاء يوم السبت المقبل، معلنة إستئناف دوري المحترفين بعد توقف المنافسات لقرابة الشهر للتفرغ للمنافسات الدولية للمنتخب ولناديي الفيصلي والسلط، وستقام بحضور الجماهير لأول مرة منذ تسلل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لعالمنا.

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المباراة الإفتتاحية للجولة السابعة والتي ستقام "بالزرقاء" ستجمع فريقي السلط وسحاب، حيث سيعود الأول للمنافسات المحلية متسلحا بحالته المعنوية والفنية العالية بعد تأهله الآسيوي التاريخي، فيما يسعى سحاب لتشكيل إنطلاقة جديدة للفريق الذي لم يحقق أي انتصار بالدوري حتى الآن .



وبالقياس على دوافع بقية الفرق ستجدها متباينة عند عودة الدوري، فالجزيرة يسعى للخروج بأقل الأضرار في ظل أزمة الإضراب عن التدريبات وانعدام المصادر المالية وانعكاساتها على كل أركان الفريق، أما الوحدات والفيصلي فيطمحان للوصول لمبارتهما المؤجلة بأفضل نتائج وحضور بدني وفني، أما شباب الأردن فيرفض الدخول بدائرة المنافسة عن اللقب وإن كان متصدرا .



بدورها تسعى أندية الحسين إربد، الرمثا، البقعة والجليل لترجمة واقعية لاستغلالها لفترة التوقف في ترتيب بيتها الداخلي وأوراقها وذلك بعد تعيين أجهزة فنية جديدة لقيادة الفرق، وبالنسبة لمعان فالفريق سيواصل رحلته الحذرة بدوري الموسم المحلي والتي بدأها بأداء جيد ونتائج مقبولة عطفا على الإمكانيات المتاحة .

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