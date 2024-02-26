الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم اليوم الاثنين

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الإثنين، 26-02-2024 04:57 م

قرارات صادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات على نادي السلط، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.

وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

كما تقرر تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025.

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واللجنة أيضا قررت لفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن اشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.

 

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