قرارات صادرة عن النادي الفيصلي



الوكيل الاخباري - قرر النادي الفيصلي إنهاء عقد مساعد المدرب حاتم عقل، وذلك بناء على تنسيب المدير الفني التونسي غازي الغرايري.



كما تقرر تعيين فراس الوريكات أميناً للسر العام، بعد قبول استقالة حمد القطيشات من ذات المنصب.



وتقرر أيضا تشكيل لجنة تسويق برئاسة السيد أحمد الوريكات. وتشكيل لجنة استثمار برئاسة الدكتور نصار الحيصة وتشكيل لجنة اجتماعية برئاسة الدكتور نمر السليحات، على أن يتم تسمية أعضاء اللجان لاحقًا.

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