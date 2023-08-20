الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 20-08-2023 06:14 م

قرارات صادرة عن نادي الوحدات

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الوكيل الاخباري - صادق مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت مساء أمس على سحب الاستقالات التي قدمها أعضاء الهيئة الإدارية عوض الأسمر وغصاب خليل ووليد السعودي.

وبحسب أمين سر النادي عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر وافق مجلس الإدارة على سحب استقالة مخلد الكوز، في الوقت الذي رفض به المجلس الاستقالة التي تقدم بها خالد العبسي و م.حاتم أبو معيلش.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة المدير الفني لفريق الكرة البوسني داركو نيستوروفيتش ومساعده ديان، وذلك بناء على طلبهم، في الوقت الذي سمى به مجلس الإدارة كلا من بسام شلباية ومحمد عبد القادر دغمش مندوبين عن النادي لحضور قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023-2024.

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