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الخميس، 04-01-2024 03:58 م

قرار الاتحاد المصري يفجر الجدل بشأن الشيبي

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الوكيل الإخباري - أثار تصرف الاتحاد المصري لكرة القدم جدلا واسعا بشأن إحالة المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز للجنة الانضباط بسبب لجوئه للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وتعود الأزمة لمباراة الفريقين بالدوري المصري يوم 23 يوليو/تموز الماضي، حين انتهى اشتباك بين اللاعبين بصفعة من الشحات على وجه الشيبي.

ولم يعلن الاتحاد المصري قراره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي رغم صدور بيان عبر مركزه الإعلامي.

من جانبه، أكد مصدر داخل بيراميدز أن قرار إحالة اللاعب للجنة الانضباط، لم يصله حتى الآن.

وشدد على أن "بيراميدز لن يتخلى عن لاعبه وسيدعمه قانونيا بالشكل المطلوب مبديا ثقته الكاملة في الموقف القانوني للشيبي".

وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط إنه "حتى الآن لم يصله الملف الرسمي لهذه الواقعة من جانب الاتحاد المصري".

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