قرار تشافي يمنح الزلزولي قبلة الحياة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، اليوم الأحد، أن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، يسعى لاختبار المغربي عبد الصمد الزلزولي في فترة الإعداد للموسم المقبل.



وأفادت الصحيفة أن تشافي يسعى لأن يشارك الزلزولي (21 عاما) في فترة الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق في العاشر من يوليو/تموز المقبل.



ويريد تشافي أن يختبر الزلزولي مع الفريق ليقيم إمكانية الاعتماد عليه في الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لأوساسونا الذي خاض معه الموسم الماضي 34 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 2 آخرين.



وظهرت إمكانيات الزلزولي خلال فترة إعارته لأوساسونا حيث تألق في مركز الجناح في الجانبين الأيسر -مركزه المفضل- والأيمن، كما لعب في مراكز أخرى وتميز بسرعته وتفوقه في المواجهات المباشرة.

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