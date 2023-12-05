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الثلاثاء، 05-12-2023 04:31 م

قرار جديد بشأن مباراة بايرن ميونخ وبرلين المؤجلة

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الوكيل الإخباري -  أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المباراة المؤجلة بين بايرن ميونخ وضيفه يونيون برلين ستقام يوم 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتقرر إلغاء المباراة، التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي؛ بسبب مخاطر السلامة وظروف السفر بعد تساقط الثلوج بكثافة بمدينة ميونخ.

ونظرا لدفء الحرارة داخل ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن، الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء، لم يكن الاهتمام الرئيسي هو إمكانية اللعب في الملعب، لكن إجراءات السلامة وقبل كل شيء تأمين رحلة الجماهير، التي كان بعضها يسافر إلى ميونخ من أماكن أبعد، تسبب في اتخاذ قرار إلغاء اللقاء.

وذكر بايرن أن جميع تذاكر مباراة يوم السبت تظل صالحة للقاء المعاد ترتيبه، وسيتم إبلاغ حاملي التذاكر الذين لا يستطيعون الحضور في الموعد الجديد باسترداد المبالغ المدفوعة في الوقت المناسب.

وتسببت الثلوج والجليد في فوضى مرورية في جنوب ألمانيا صباح يوم السبت الماضي، وتم تعليق عمليات الطيران في مطار ميونخ مؤقتا وتقرر إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية حول ميونخ أثناء الليل.

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