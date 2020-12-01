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الثلاثاء، 01-12-2020 04:16 م

قرار جماعي برحيل زيدان عن ريال مدريد

Zinedine-Zidane


الوكيل الإخباري _ بدأ يثير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن استمراره أو رحيله عن الفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة.

ويعاني ريال مدريد من تراجع حاد على مستوى النتائج هذا الموسم، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس بهدفين لواحد.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن لاعبي ريال مدريد يشعرون بغضب كبير تجاه زيدان وقراراته في إدارة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن لاعبي ريال مدريد في الفترة الأخيرة، باتوا يسخرون من اختيارات زيدان الفنية، في المباريات، بشكل علني خلال التدريبات.



وأشارت إلى أن زيدان فقد السيطرة تمام على غرفة خلع الملابس في ريال مدريد، بسبب تذمر قطاع كبير من اللاعبين ضده.

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ويحتاج ريال مدريد اليوم  الثلاثاء، للانتصار بأي شكل على شاختار الأوكراني، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

 

المصدر : ملاعب



 




 

 


 

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