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الإثنين، 30-11-2020 03:41 م

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

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الوكيل الإخباري _ كشف برنامج "الديوانية"، حقيقة رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عقب الخسارة أمام الهلال.

وخسر نادي النصر أمام نظيره الهلال، بنتيجة (2-1)، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال مقدم برنامج الديوانية، أن إدارة النصر لن تقوم بأي تغيير فني أو إداري على الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف:"بالنسبة للتدريبات، اللاعبين لديهم علم من الأمس، بأنهم في راحة سلبية اليوم من التدريبات، على أن يعودو الإثنين، استعدادا لمواجهة أبها".


ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره أبها، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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