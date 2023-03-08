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الأربعاء، 08-03-2023 12:23 م

قرار سان جيرمان يفتح الباب أمام مدريد لخطف مبابي

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن موقف مسؤولي باريس سان جيرمان من استمرار النجم الفرنسي كيليان مبابي مع البي سي جي، حتى نهاية عقده 2024.

وينص عقد مبابي مع ميسي الذي وقعه الصيف الماضي، بالاستمرار مع باريس حتى يونيو 2024، مع إمكانية تجديد العقد لموسم جديد، حال اتفاق الطرفين.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فكرة بيع مبابي قبل انتهاء عقده، لتجنب رحيله مجاناً.

وكشف موقع "توب ميركاتو"، عن المبلغ الذي حدده مسؤولو باريس سان جيرمان لبيع مبابي، ووصفه بالفلكي، حيث يقدر بـ 200 مليون يورو.


وأكد الموقع، أن إدارة ريال مدريد التي كانت مهتمة بالتعاقد مع مبابي الصيف الماضي قبل أن يقوم اللاعب الشاب بتمديد عقده مع العملاق الباريسي، تعتبر المبلغ مبالغا فيه، وأنها ستتفاوض على قيمة مالية أقل، للتعاقد مع صاحب الـ 24 عامًا في الصيف المقبل.

يذكر أن مبابي أصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان برصيد 201 هدفاً.

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