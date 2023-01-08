قرار صارم لمنع ظهور رونالدو جديد في يونايتد

الوكيل الإخباري - قررت إدارة مانشستر يونايتد وضع نظام صارم لمنع تعكير الأجواء في غرفة ملابس الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي ليونايتد اتفق مع مدير كرة القدم جون مورتو والمدرب إريك تين هاج على وضع حد أقصى للرواتب في النادي "لتجنب الغيرة بين اللاعبين".



وأطلقت الصحيفة على القرار "قاعدة رونالدو"، لأنه يهدف لمنع ظهور لاعب جديد يحصل على راتب أعلى كثيرا من باقي الزملاء.



وكان راتب رونالدو يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع الشياطين الحمر في الموسم الماضي، قبل أن يفك الطرفان التعاقد بالتراضي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وأشارت ديلي ميل إلى أن إدارة يونايتد اقترحت تحديد سقف للرواتب يبلغ 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.



وسيكون الحارس ديفيد دي خيا أول من يتأثر بهذا القرار، إذ يبلغ راتبه 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، لذلك حصل على عرض للتجديد أقل كثيرا مما يتقاضاه حاليا.

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