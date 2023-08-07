قرار صارم من باريس ضد مبابي

الوكيل الإخباري - يواصل باريس سان جيرمان الضغط على نجمه كيليان مبابي للموافقة على الرحيل هذا الصيف، وفي صدد ذلك اتخذ قرارا جديدا.



واستبعد باريس مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، كي يضغط عليه للرحيل هذا الصيف، ويفسد خطته الخاصة بالتوقيع مجانا مع ريال مدريد في الموسم المقبل.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، بداية من اليوم الاثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.



وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.



وأوضحت أن سان جيرمان يعتزم وضع خطة تدريبية تشمل فقط اللاعبين الملتزمين مع النادي.



وذكرت أن باريس يتوقع الحصول على عرض ضعيف من ريال مدريد لضم مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، لكن الميرنغي لن يقدم أي عرض حتى يعلن المهاجم علنا رغبته في المغادرة والذهاب إلى النادي الملكي.

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