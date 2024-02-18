قرار عاجل صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم

الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، صحة قرار حكم مباراة الحسين إربد والوحدات التي جرت أمس ضمن منافسات دوري المحترفين، باحتساب ركلتي جزاء لفريق الحسين في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

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وكان الوحدات احتج على قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء أو احدهما على أقل تقدير، معتبرًا أن الحكم اخطأ في ذلك.



دائرة الحكام ومن خلال تحليلها لأداء الحكم أدهم مخادمة، أكدت أن قرار الحكم باحتساب ركلتي الجزاء كان صحيحًا، خاصة وأنه كان قريبًا من الحالتين.