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الأحد، 20-11-2022 04:04 م

قرار فرنسي مفاجئ بعد غياب بنزيما عن كأس العالم

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الوكيل الإخباري - فاجأ ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الكثيرين، بقرار مثير، بعد خروج كريم بنزيما من قائمة الديوك، لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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وصرح ديشامب عبر برنامج تيليفوت المذاع على قناة "TF1" الفرنسية: "لا.. لن أستدعي لاعبا بديلا لبنزيما في القائمة".

وبسؤاله لماذا لا تريد تعويض بنزيما بلاعب آخر، رد مدرب الديوك "ببساطة، لأنه قراري".

ووجه المحاور سؤالا آخر لديشامب، هل يكفي تواجد 7 مهاجمين في قائمة تضم 25 لاعبا؟.. ليرد "نعم.. وربما يكونوا 8 مهاجمين".

وأشار "بالتأكيد إنها ضربة كبيرة، لقد بذل بنزيما كل ما في وسعه ليكون جاهزا، ولكن للأسف أصيب في الفخذ الأيسر، في الوقت الذي كان تعافى فيه من إصابة في الساق الأخرى اليمنى".

استطرد "إصابة لاعب في التدريبات أمر وارد، للأسف الإصابة جاءت في توقيت غير مناسب، لأن برنامج التعافي كان يسير بشكل جيد".

في المقابل، أكد ديديه ديشامب، أن رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد سيكون جاهزا للمباراة الأولى لمنتخب فرنسا ضد أستراليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد التخلص من الآلام العضلية.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمارك.

 

 

 

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