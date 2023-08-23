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الأربعاء، 23-08-2023 02:11 م

قرار مثير من مدرب باريس سان جيرمان بشأن مبابي

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الوكيل الإخباري -  رفض الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، منح النجم الفرنسي كيليان مبابي شارة القيادة.

ويعتبر المهاجم البرازيلي ماركينيوس، هو القائد الأول لفريق الباريسي، على أن يكون مبابي القائد في حال غياب البرازيلي.

ووفقا لإذاعة RMC Sport الإسبانية فإنه تم اختيار ماركينيوس، مرة أخرى كقائد لفريق سان جيرمان بقرار من مدرب الفريق إنريكي، إلا أن مبابي موجود ضمن قادة الفريق.

وأوضحت أن ماركينيوس القائد الأول يليه دانيلو بيريرا ثم بريسنيل كيمبيمبي والرابع هو كيليان مبابي.

وكانت تقارير صحفية سابقة أوضحت أن إدارة باريس سان جيرمان أكدت لمبابي أنه في حال تمديد عقده مع النادي سيكون قائدا للفريق، مثلما تم اختياره ليكون قائدا لمنتخب فرنسا رغم صغر سنه.

ومن المتوقع أن يتسبب قرار إنريكي، في غضب مبابي ويشير إلى حسم مستقبل اللاعب خارج جدران النادي الباريسي، في ظل غموض موقفه من البقاء أو الرحيل حتى الآن.

ورغم انتشار تقارير إعلامية أفادت أن النادي الفرنسي اتفق مع مبابي على تمديد عقده بالفعل، على أن يسمحوا له بالرحيل بمقابل مادي كبير، لكن الأمر لم يحسم بعد.

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