الإثنين 27-12-2021
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الإثنين، 27-12-2021 02:39 م

قرار مفاجئ من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن النادي الفيصلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" حل اللجنة الفنية، وتكليف المدرب الوطني أحمد أبو شيخة بإدارة الدائرة الفنية في النادي، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية المؤقتة والتي يترأسها معالي نضال الحديد .اضافة اعلان




وكان من المنتظر أن يشهد يوم الإثنين اجتماعا هاما يجمع بين المدير الفني محمود الحديد باللجنة الفنية لتقديم خطة المدرب المقبلة وما يتخللها من تعاقدات ومرحلة إعداد.


وكانت اللجنة الفنية مكونة من أحمد أبو شيخة، حسام سنقرط، جريس تادرس ومؤيد سليم.

 




 

 


 

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