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الثلاثاء، 21-03-2023 03:49 م

قرار من البريميرليج بشأن صيام رمضان

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الوكيل الإخباري -  قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الرابطة طلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان المبارك.

وأضافت: "صدرت توجيهات للحكام بإيقاف المباريات وتمكين اللاعبين من الإفطار، عن طريق تناول السوائل أو المواد الهلامية أو المكملات الغذائية".

وأوضحت أنه يجب إبلاغ الحكام قبل انطلاق المباراة إذا كان أي لاعب قد يحتاج إلى الإفطار أثناء اللقاء، وإذا أمكن الاتفاق على وقت محدد لحدوث ذلك.

وتابعت: "من المتوقع أن يصوم العديد من أفضل لاعبي البريميرليج، على رأسهم «محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي»".

وختمت الشبكة البريطانية: "اللاعبون سيمتنعون عن الأكل أو الشرب خلال ساعات النهار، بينما يحتاجون إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس".

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