الجمعة 22-09-2023
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الجمعة، 22-09-2023 09:33 م

قرار هام بشأن مباراة الفيصلي والأهلي

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الوكيل الاخباري - علق ناديا الفيصلي والأهلي مشاركتهما في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها أمس الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.

وكانت أندية مغير السرحان والجليل وسحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق.

وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.

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