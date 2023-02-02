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الخميس، 02-02-2023 03:41 م

قرار هام بشأن مباراة النصر والوحدة

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الوكيل الإخباري -  كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي عن قرارها بشأن نقل مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي للمحترفين إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتُقام مباراة الوحدة والنصر في الجولة 16 من دوري روشن السعودي، يوم الخميس 9 فبراير في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ورفضت لجنة المسابقات طلب نقل مباراة الوحدة والنصر إلى ملعب الجوهرة المشعة، حيث قررت تثبيت المواجهة في ملعب الشرائع بمكة.

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