قرار هام لاتحاد كرة القدم بداية الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، عمر البشتاوي، السبت، إن الاتحاد سيركز على احتساب الوقت الضائع خلال مباريات دوري المحترفين، في محاولة لزيادة زمن اللعب الفعلي "المتدني" في الأردن.



وتتضمن معايير الوقت المحتسب بدلا من الضائع "التبديلات والإصابات والاحتفالات بالأهداف وتأخير استئناف اللعب والتأخير في تنفيذ ركلات الجزاء واللاعب الذي يطرد" ويتأخر بالخروج من الملعب .



وتابع البشتاوي أن "هذه المعايير طبقت السنة الماضية في بطولة دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى وتعاملنا معها بشكل مقبول"، لكن هذا العام "نحن مركزين عليها بشكل جيد".



وقال إن الهدف من ذلك "زيادة زمن اللعب الفعلي في المباراة. الزمن الفعلي في المباراة في (بطولات المحترفين) أقل من 50 دقيقة في المتوسط وهذا زمن متدني".



ويهدف القرار، كذلك، إلى زيادة فترات اللعب للاعبين المنتخب الوطني، و"التصدي لمحاولة تعطيل اللعب والادعاء بالإصابات" على ما ذكر البشتاوي.



وقال إن "هذه المعايير يستخدمها (الاتحاد الدولي لكرة القدم) فيفا وبعض الدول الأوروبية".



وستطبق هذه المعايير خلال بطولة دوري المحترفين المقررة أن تنطلق في 3 آب المقبل، وفق البشتاوي الذي قال إنها طبقت في بطولتي كأس السوبر ودرع الاتحاد.



والجمعة، توج الوحدات بطلا لكأس السوبر بعدما جدد فوزه على الفيصلي، فيما حقق الأخير بطولة درع الاتحاد باكورة مسابقات الموسم الكروي المحلي.

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