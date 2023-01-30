قرار يوفنتوس يدفع دي ماريا للرحيل

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، باقتراب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، من مغادرة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.



فبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يعتزم خفض فاتورة الأجور في الموسم المقبل، ما سيؤدي لعدم تجديد عقد دي ماريا الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وأضافت أنه رغم حمل دي ماريا للفريق على كتفيه، وظهوره في حالة بدنية جيدة منذ انضمامه بعدما شارك في 4 مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم، إلا أن مستقبله سيكون بعيدا عن تورينو.



وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني قد يلعب سنواته الأخيرة بكرة القدم في نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، وهو النادي الذي أطلقه لعالم كرة القدم في بداية مسيرته.





جدير بالذكر أن دي ماريا انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.

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