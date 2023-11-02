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الخميس، 02-11-2023 12:47 م

قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024

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الوكيل الإخباري - أجريت صباح اليوم الخميس، مراسم قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023-2024.

وأسدل الستار الأربعاء على مباريات دور الـ16 من مسابقة الكأس الثانية في إنجلترا، والتي شهدت مفاجأتين غير متوقعتين، بإقصاء أرسنال ومانشستر يونايتد.

فيما نجح ليفربول، في بلوغ ربع نهائي المسابقة عقب الفوز على بورنموث 2-1، كما نجح تشيلسي في الفوز على بلاكبيرن روفرز، بينما إيفرتون تغلب على بيرنلي 3-0.

وودع فريق مانشستر يونايتد المسابقة من دور الـ16 بعد الهزيمة من نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، كما تلقى أرسنال خسارة من وست بثلاثة أهداف دون رد.

وتقام المباريات بعد نحو شهر من الآن، حيث تلعب يوم 18 ديسمبر القادم 2023.

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
وست هام- إيفرتون- ليفربول- تشيلسي- فولهام- نيوكاسل- ميدلسبره- بورت فايل.
نتائج قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
إيفرتون x فولهام
تشيلسي x نيوكاسل يونايتد
بورت فايل x ميدلسبره
ليفربول x وست هام يونايتد

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