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السبت، 07-01-2023 04:51 م

قرعة صعبة للريال وسهلة لبرشلونة بثمن نهائي كأس الملك

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الوكيل الإخباري - أقيمت مساء اليوم السبت، قرعة ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وضمت القرعة 12 فريقا من دوري الدرجة الأولى وهم: "أتلتيك بيلباو، أتلتيكو مدريد، برشلونة، ريال بيتيس، إسبانيول، ريال مايوركا، أوساسونا، ريال مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية، فالنسيا وفياريال".

بينما تواجد 3 فرق من دوري الدرجة الثانية وهم: "ديبورتيفو ألافيس، ليفانتي، وسبورتنج خيخون"، وفريق وحيد من الدرجة الثالثة وهو "سبتة".

وشهدت القرعة مواجهة سهلة لبرشلونة ضد سبتة، بينما سيصطدم ريال مدريد بنظيره فياريال، وسيلعب أتلتيك بيلباو أمام إسبانيول.

وسيقام ثمن نهائي بطولة كأس الملك من مباراة واحدة فقط، في الأيام بين 17 و19 كانون الثانى/يناير الجاري.

وجاءت المواجهات كالتالي:

برشلونة – سبتة

أتلتيكو مدريد – ليفانتي

فالنسيا - سبورتنج خيخون

إشبيلية – ديبورتيفو ألافيس

أوساسونا – ريال بيتيس

ريال مدريد – فياريال

ريال مايوركا – ريال سوسيداد

أتلتيك بيلباو – إسبانيول

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