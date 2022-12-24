قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لعمالقة الليغا

الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة دور 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها الجمعة، عن مواجهات سهلة لعمالقة "الليغا" ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد.



وأوقعت القرعة الثلاثي ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد، في مواجهة أندية مغمورة من الدرجات الأدنى، وهي: كاسيرنو، إنترسيتي، وريال أوفيدو على الترتيب.



بينما أسفرت القرعة عن مواجهة واحدة فقط بين فريقين من الليغا، وهما إسبانيول وسيلتا فيغو.



ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور أيام (3 و4 و5) يناير 2023.



وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم:



إيبيزا × ريال بيتيس



ريال مدريد × كاسيرنو



برشلونة × إنترسيتي



لا نوسيا × فالنسيا



لوجرونيس × ريال سوسييداد



إلدنسي × أتلتيك بيلباو



بونتيفيدرا × مايوركا



ناستيك تاراجونا × أوساسونا



ليناريس × إشبيلية



أتلتيكو سبتة × إلتشي



ديبورتيفو آلافيس × بلد الوليد



ليفانتي × خيتافي



ريال أوفيدو × أتلتيكو مدريد



قرطاجنة × فياريال



سبورتنج خيخون × رايو فاييكانو



إسبانيول × وسيلتا فيغو.

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