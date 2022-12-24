السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

السبت، 24-12-2022 01:11 م

قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لعمالقة الليغا

1220222410033851716227 (1)


الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة دور 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها الجمعة، عن مواجهات سهلة لعمالقة "الليغا" ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد.

وأوقعت القرعة الثلاثي ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد، في مواجهة أندية مغمورة من الدرجات الأدنى، وهي: كاسيرنو، إنترسيتي، وريال أوفيدو على الترتيب.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهة واحدة فقط بين فريقين من الليغا، وهما إسبانيول وسيلتا فيغو.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور أيام (3 و4 و5) يناير 2023.

وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم: 

إيبيزا × ريال بيتيس

ريال مدريد × كاسيرنو

برشلونة × إنترسيتي

لا نوسيا × فالنسيا

لوجرونيس × ريال سوسييداد

إلدنسي × أتلتيك بيلباو

بونتيفيدرا × مايوركا

ناستيك تاراجونا × أوساسونا

ليناريس × إشبيلية

أتلتيكو سبتة × إلتشي

ديبورتيفو آلافيس × بلد الوليد

ليفانتي × خيتافي

ريال أوفيدو × أتلتيكو مدريد

قرطاجنة × فياريال

سبورتنج خيخون × رايو فاييكانو

إسبانيول × وسيلتا فيغو.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222491036388765653

وفاة جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 مع إنجلترا

12202224965720077963

الحساب الرسمي لكأس العالم يعلق على ثنائية رونالدو والنصر

122022248577732874607

رونالدو يتلقى عرضا من قطر

12202222162916217556039

الكشف عن شعار كأس العالم 2026

12202222142717233212640

التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

122022221464857147192

بعد نهاية المونديال.. تغييرات في الترتيب بتصنيف الفيفا وتقدم هائل للمغرب

أخبار متعلقة
12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

1220221412428908074819 (1)

بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر

1220221492531724520354

المشجع المنحوس يضرب من جديد ويضيف ضحية لقائمته

12202212113933236716716

رسالة خاصة من بنزيما للاعبي فرنسا قبل مواجهة المغرب

12202212103629595322819

نجم المغرب على رادار برشلونة

1220221112309866802475

قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟