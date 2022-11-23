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الأربعاء، 23-11-2022 02:25 م

قصة ساعة رونالدو التي دمرت العلاقة مع مانشستر يونايتد - صورة

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الوكيل الإخباري - ودع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بأسوأ طريقة ممكنة قبل ساعة واحدة من إعلان فسخ عقده مع النادي.

وقبل 60 دقيقة من إعلان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو، فقد أعلن الدون شراكته مع مؤسسة "جاكوب أند كو"، وهي إحدى الشركات الرائدة للساعات في العالم.

وكتب رونالدو: "يسعدني الإعلان عن شراكتي مع هذه الشركة العالمية التي تعد ضمن أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الساعات".

المثير في الأمر، أن الساعة التي ارتداها رونالدو، تحتوي على صورته أثناء تسجيل هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك مانشستر يونايتد عام 2013 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمثل ذلك صدمة قوية لجماهير خاصة وأن رونالدو أسهم وقتها في خروج الفريق الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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