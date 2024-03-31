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الأحد، 31-03-2024 02:42 م

قطار الهلال ينجو من انتفاضة الشباب

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الوكيل الإخباري - تغلب الهلال على مضيفه الشباب، بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية الهلال حملت توقيع ألكسندر ميتروفيتش "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء، وسافيتش وسالم الدوسري في الدقائق 20 و27 و42 و57.

فيما سجل ثلاثية الشباب، مصعب الجوير وحسين الصبياني ورومان سايس في الدقائق 3 و64 و78.

وارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في صدارة البطولة، فيما توقف رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.

أصحاب الأرض ضغطوا منذ الدقيقة الأولى، مما أسفر عن هدف مبكر لليوث بأقدام مصعب الجوير، من تصويبة مميزة سكنت مرمى الحارس ياسين بونو.

وحاول لاعبو الهلال، امتلاك الكرة بعد هدف الشباب، وتنظيم محاولات هجومية، لكنها لم تسفر عن خطورة حقيقية.

وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس الشباب، ونجح اللاعب الصربي في تسديدها بنجاح في الدقيقة 20.

وأحكم الهلال، سيطرته على مجريات اللعب بعد التعادل، لينجح في التقدم عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 27.

وتلقى جورجي جيسوس مدرب الهلال، صدمة قوية بتعرض ميتروفيتش لإصابة عضلية، ليخرج من الملعب مقابل دخول صالح الشهري.

وقبل نهاية الشوط الأول بنحو 3 دقائق، سجل سافيتش، ثالث أهداف الهلال، بعد عرضية مميزة من روبن نيفيز.

وحاول الشباب، تصحيح المسار في بداية الشوط الثاني، لكنه اصطدم بصلابة دفاع الهلال.

وجاء الهدف الرابع للهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 57 بعد تمريرة مميزة من ميشيل ديلجادو.

وأسفرت محاولات الشباب عن الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق حسين الصبياني من تصويبة رائعة.

وغادر الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الشباب، المستطيل الأخضر بسبب الإصابة، ودخل حسين القحطاني بدلا منه.

وكسر رومان سايس، حالة الهدوء على مستوى اللعب، بعدما سجل الهدف الثالث للشباب، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 79.

وكاد الشباب أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88، عن طريق تصويبة نواف الصعدي، والتي ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال.

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