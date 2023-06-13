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الثلاثاء، 13-06-2023 04:07 م

قطر تفوز بسباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  فاز العرض القطري الذي قدمه الشيخ جاسم بن حمد آل ثان، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، بسباق الاستحواذ على أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان آل ثان يتنافس مع شركة إينيوس التابعة للسير جيم راتكليف، على شراء الشياطين الحمر منذ 7 أشهر.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العرض القطري فاز بسباق شراء مانشستر يونايتد، وسيعلن قريبا عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن آخر عرض قدمه جاسم يتعلق بشراء 100% من أسهم النادي بقيمة 5 مليارات إسترليني.

وكانت شركة إينيوس الأقرب لشراء مانشستر يونايتد، لكن بعرض يتعلق بالاستحواذ على 60% فقط من أسهم النادي، ما سيجعل عائلة الجلايزر تبقى في أولد ترافورد، الأمر الذي رفضه جمهور الشياطين الحمر.

يذكر أن عرض مانشستر يونايتد للبيع يعود إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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