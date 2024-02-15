قفزة كبيرة لمنتخب النشامى على تصنيف الفيفا بعد حلوله وصيفاً لآسيا – تفاصيل

الوكيل الإخباري - صعد المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في كأس آسيا 2023 قبل أيام، إلى المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا في تصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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وتقدم النشامى 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد الذي صدر اليوم الخميس، ليصل مجموع نقاط المنتخب إلى 1343.6 نقطة.



وعلى الصعيد الآسيوي تقدم المنتخب القطري 21 مركزا في التصنيف الجديد وذلك بعد ظفره بلقب كأس آسيا، حيث أصبح في المركز 37 عالميا.



وأظهر التصنيف الجديد احتفاظ الأرجنتين بصدارة التصنيف تليها فرنسا، إنكلترا، بلجيكا والبرازيل.