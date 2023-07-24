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الإثنين، 24-07-2023 04:33 م

قلق جماهيري من صفقة تشيلسي المرتقبة!

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الوكيل الإخباري - أثارت صفحة المهاجم الفرنسي إيلي واهي لاعب مونبلييه على موقع "ويكيبيديا" للمعلومات قلق مشجعي تشيلسي، بعد أن اقترب النادي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع اللاعب الشاب.

ويجري تشيلسي حاليا مفاوضات متقدمة للغاية مع مونبلييه من أجل التعاقد مع واهي، وذلك حسبما كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، وسط اهتمام أيضا من أرسنال بالمهاجم الشاب.

لكن يبدو أن بعض مشجعي تشيلسي أقل دعما للصفقة بعد تصفح سريع لملف واهي الشخصي على موقع "ويكيبيديا" والذي يكشف حقائق صادمة عن الفرنسي.

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إذ نشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لقطة شاشة لصفحة "ويكيبيديا" ردا على تغريدة رومانو الخاصة بالصفقة، وكتب عليها: "يبدو وكأنه إنسان رائع".


وعرضت الصفحة بعد بعض المعلومات حول ناديه ومسيرته الدولية، تفاصيل حادثين تورط فيهما واهي تحت عنوان فرعي "الجدل".

وجاء في النص: "في أكتوبر 2021، قدمت امرأة تبلغ 22 عاما شكوى قانونية ضد واهي بسبب العنف الذي أدى إلى عدم قدرتها على العمل".

وأضاف: "ادعت أنه ضربها في أنفها خلال أمسية في ملهى ليلي، مساء 13 سبتمبر 2021".

في الشهر التالي، طرد واهي من أكاديمية نادي كان، حيث أمضى عامين.

كما جاء تحت نفس العنوان الفرعي: "في نوفمبر 2021، كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا أن واهي طرد من أكاديمية كان للشباب بدعوى الضغط على طلاب المدارس الثانوية لممارسة أفعال لا أخلاقية أمامه في الحمامات".

 

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