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الأحد، 04-02-2024 03:29 م

قمة إنتر ويوفنتوس.. معركة القط والفأر

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الوكيل الإخباري - قلل مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، ومدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، من أهمية مواجهة الفريقين في قمة للظفر بالصدارة اليوم الأحد مع احتدام المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض إنتر ويوفنتوس معركة القط والفأر على المركز الأول في معظم فترات الموسم ويتصدر إنتر، وله مباراة مؤجلة الدوري برصيد 54 نقطة متقدماً بنقطة واحدة عن يوفنتوس ثاني الترتيب.

وقال إنزاغي للصحفيين اليوم السبت "مباراة اليوم مهمة للغاية، لكنها لن تحسم أي شيء ويجب علينا التطلع للأمام، حيث نريد الفوز بهذه المباراة لكن لا أريد إجراء مقارنات، لا يزال أمامنا أربعة أشهر وهذه ليست المباراة التي ستحسم الأمور.

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وتابع : لقد واجهنا يوفنتوس عدة مرات على مر السنين كان لدينا نهائيات مهمة للغاية ومباريات في الدوري ونهائيات لكأس إيطاليا ولكل مباراة لها قصتها الخاصة".


وبالرغم من أنه سيلعب على أرضه وتحقيقه الفوز في خمس مباريات متتالية، أحجم إنزاغي عن وصف فريقه بأنه المرشح للفوز بالمباراة.


وأضاف "نحن إنتر ونعلم مسؤوليتنا الكبيرة في كل مباراة. لقد قدمنا بالفعل 30 مباراة إيجابية للغاية".


ورد أليغري على تصريحات إنزاغي خلال مؤتمر صحافي آخر.


وقال أليغري "إنها ليست نقطة تحول حاسمة، (التفوق) بثلاث نقاط يمكنك تعويضه في بضع مباريات علينا الحصول على النقاط للوصول لهدفنا هذا الموسم وهو بلوغ دوري أبطال أوروبا.

 

وتابع : نكن احتراماً كبيراً لإنتر لأنه أقوى فريق في الدوري والمرشح للفوز بالدوري الإيطالي ، وانه لا تزال هناك مباريات كثيرة متبقية كرة القدم مليئة بالأحداث غير المتوقعة يجب التحلي بالتوازن، أصعب شيء هو إدارة اللحظات الصعبة التي تمر عليك طوال الموسم".

 

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