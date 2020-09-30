قمة الأهلي والنصر..المكافآت سلاح تأشيرة نصف نهائي الآسيوية

الوكيل الإخباري _ منذ أن أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أسيا فريقي النصر والاهلي وجهاً لوجه في البطولة الأسيوية والحديث لا ينقع عن هذه المباراة القوية التى ستشهد منافسة شرسة بين عملاقي الكرة السعودية.



وعقب القرعة بدأ كل نادي يحشد أسلحته من أجل الفوز وحسم الصراع القاري لإستكمال المشوار وحصد اللقب الأسيوي لاسيما بعد مغادرة الهلال حامل اللقب من البطولة جراء قرار صادم من الإتحاد الأسيوي بسبب عدم إكتمال قائمة الزعيم على خلفية فيروس "كورونا".



في الاهلي والنصر ..بدأ كل طرف يُجهّز كل أسحلة الحسم والفوز سواء على صعيد الأستقرار والتركيز وتوفير كل سُبل النجاح أو على سبيل المكافآت التى تبقي سلاح هام وأن كان لاعبو الفريقين يسعون للفوز من أجل رفعة شأن ناديهم وليس بحثاً عن مزيداً من الريالات.



إدارة الأهلي رصدت مكافآت الفوز للاعبي الفريق لتصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب حال بلوغ الدور نصف النهائي بإقصاء النصر ، ولم يختلف الأمر كثيراً لدى الإدارة النصراوية التى رصدت هي الأخرى مبلغ 150 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز على الأهلي.



قمة الأهلي والنصر أستحوذت على أهتمام وسائل الإعلام في المملكة وخارجها بسبب قوة الفريقين وإمتلاك كل فريق أسلحة الفوز وإستكمال المشوار نحو التتويج باللقب الأسيوي.

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المصدر : ملاعب

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