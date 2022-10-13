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الخميس، 13-10-2022 02:29 م

قمة الوحدات والفيصلي في بطولة الكأس دون جمهور غدا

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الوكيل الإخباري -  يلتقي فريقا الوحدات والفيصلي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم.

وتقام المباراة من دون جمهور بناء على قرار من اتحاد كرة القدم، على خلفية الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة الفيصلي والرمثا التي جرت على نفس الملعب الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.
وتنص تعليمات البطولة، على أنه وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة.

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