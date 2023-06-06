الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

هل تعرّض جهازك لخطر الاختراق؟ ما هي البرمجيات الخبيثة؟ خبيرة أردنية تجيب

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

كلب ينهش طفلاً 10 أعوام أمام منزل ذويه في إربد

صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

الأمن يحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني أصيب بعيار ناري بالرأس في عمان

التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

هام للمواطنين .. إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية - رابط

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الثلاثاء، 06-06-2023 01:29 م

قمة مثيرة بين الفيصلي والوحدات في درع المئوية

620236121554414535907


الوكيل الإخباري - يلتقي مجدداً قطبا الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات اليوم في مشهد متجدد بينهما، حيث سيتقابل العملاقان على أرض ستاد الأمير محمد بالزرقاء في تمام في الساعة 8 من مساء اليوم. 

وتشتهر مباريات الفيصلي والوحدات بالحماسة والإثارة، وهذه المرة لن تكون استثناء.و يستعد الفريقان لهذه المواجهة الحاسمة بتدريبات مكثفة واستعدادات دقيقة، حيث يسعى كل فريق للتألق وتحقيق الانتصار الكبير. 

وفي الوقت الحالي، يتصدر الفيصلي جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مما يجعل هذا اللقاء أكثر إثارة وتنافسًا.

 وتعد هذه المباراة الحاسمة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة درع المئوية لكرة القدم، التي بدأت مبارياتها منذ يوم الجمعة الماضي، وتنتهي بمواجهة الفيصلي والوحدات.

وتنتظر جماهير الفيصلي والوحدات هذه المواجهة المكررة بينهما في أقل من أسبوع بعد من المواجهة التي جمعتهما في بطولة القدس والكرامة وانتهت قبل وقتها الأصلي بعد الأحداث التي رافقت المباراة بين الفريقين،وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 وسيكون من المثير مشاهدة المعارك الفردية بين لاعبي الفريقين النجوم، والتصدي لهجمات المنافس بمهارة وتكتيك فائقين. 

ومع اقتراب موعد المباراة، تتزايد حمى التوقعات والتشويق بين الجماهير، فالأنظار ستتجه نحو ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث سيتواجد عشاق كرة القدم لدعم فريقهم المفضل والشجعان على أرض المعركة. من المؤكد أنه ستشهد المدرجات تشجيعًا حماسيًا وجوًا مليئًا بالحماس والتشويق، حيث يسعى الجميع للاستمتاع بعرض كروي مذهل والشهادة على تألق النجوم ورؤية الأهداف الرائعة.

وسيقدم فريقا الفيصلي والوحدات عرضًا رياضيًا مميزًا؛ ويخوضان صراعًا لا يُنسى في مسعى لتصدر البطولة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62023693539603895938

بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

620236103954764417483

خطوة حاسمة من ريال مدريد تجاه بيلينجهام

6202361113384219753

رسميا.. تأجيل السوبر الفرنسي

620236104654433180976 (1)

منافسة بين الأهلي والشباب على صفقة نجم تشيلسي

620236115550249870758

الكشف عن مدة تعاقد بنزيما مع اتحاد جدة

620235164844909985273

إصدار جدول مرحلة إياب دوري المحترفات الأردني

أخبار متعلقة
620235165414278222768

تعليمات دخول وجلوس الجماهير بمباراة الوحدات والفيصلي

5202328164410311256327

الفيصلي يلتقي الوحدات في فلسطين الاثنين

52023139212367599620

شلباية يقود الوحدات لفوز ثمين على سحاب