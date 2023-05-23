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الثلاثاء، 23-05-2023 02:48 م

قمة مرتقبة بين النصر والشباب في مشوار حسم لقب الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري -   ينتظر فريق النصر، الذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خوض مباراة مصيرية وحاسمة في صراع التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف الشباب في قمة نارية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، لحساب منافسات الجولة 28.

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موعد مباراة النصر والشباب
مباراة النصر ضد الشباب تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، على أن تذاع المباراة عبر قناة SSC1 SD.
 
وسيكون ديربي النصر والشباب له دور كبير في المنافسة على حسم لقب الدوري السعودي الموسم الحالي، حيث إن أي تعثر للعالمي سيعني اقتراب الاتحاد الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد من التتويج باللقب في حال فوزه على الباطن خلال المباراة التي ستقام في نفس التوقيت اليوم.
 
ويمتلك النصر 60 نقطة في رصيده يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد قبل 3 جولات فقط على نهاية الموسم، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
 
يذكر أن آخر مرة حقق فيها النصر لقب الدوري السعودي كانت في موسم 2018-2019 قبل أن يهيمن الهلال على منصة التتويج به في السنوات الـ3 الأخيرة.
 
ويتمسك النصر بفرصة إنقاذ موسمه وموسم رونالدو الذي قد ينتهي خالي الوفاض بعد وصوله بصفقة خيالية مطلع العام الحالي بعد فشل الفريق في تحقيق أي لقب.
 
واشتعل الصراع على لقب الدوري السعودي، بعدما تعادل اتحاد جدة مع الهلال بهدفين مقابل هدفين بالجولة الماضية، مع فوز النصر على الطائي وتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.
 
في حين أن الشباب الذي تلقى خسارتين في آخر مباراتين أمام الاتفاق ثم الوحدة، فقد انتهت آماله في المنافسة على اللقب، حتى حظوظه في الوصافة أصبحت صعبة وبات مهدداً بفقدان مركزه الحالي.

 

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