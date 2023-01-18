قمة ميسي ورونالدو.. تاريخ طويل لكبار أوروبا في درة الرياض

الوكيل الإخباري - يشهد ستاد الملك فهد الدولي اللقاء التاريخي الأول الذي يجمع نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وهذا اللقاء الأول لفريق فرنسي في الأراضي السعودية لكنه ليس الأول لفريق أوروبي على ستاد الملك فهد الدولي المعروف بـ "درة الملاعب".



وشهد ملعب "الدرة" عدة زيارات لأكبر الأندية الأوروبية التي خاضت على أرضه مباريات رسمية أو ودية أو تلبية لدعوات لحفلات اعتزال عدد من نجوم الكرة السعودية.



وكان نادي فالنسيا الإسباني من أوائل الأندية الأوربية التي حضرت لملعب الدرة، حيث زار المملكة للمشاركة في اعتزال أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال يوسف الثنيان في عام 2005.



ولعب "الخفافيش" ضد الهلال الذي كان مطعما بعدد من نجوم الكرة السعودية والعربية وانتهت المباراة حينها بفوز الأزرق 2-1.



وبعد 3 أعوام زار ستاد الملك فهد الدولي كبيري أوروبا مانشستر يونايتد وريال مدريد في حفلي اعتزال اثنين من أبرز نجوم الكرة السعودية: سامي الجابر وماجد عبد الله.



وفي لقاء الهلال ضد مانشستر يونايتد في اعتزال سامي الجابر فاز الهلال 4-2، بينما فاز النصر على ريال مدريد 4-1 في اعتزال ماجد عبد الله عام 2008.

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وفي عام 2010 كان إنتر ميلان أول فريق إيطالي يخوض مباراة في "الدرة" في حفل اعتزال نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق نواف التمياط، وخسر وقتها الأزرق 2-1.



كما حضر فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مباراة احتفالية بمناسبة اعتزال أسطورة حراس مرمى السعودية محمد الدعيع، وتمكن حينها "السيدة العجوز" من تسجيل أعلى نتيجة لفريق أوروبي على ملعب الدرة إذ فاز 7-1.



وبعد 5 سنوات شهد الاستاد أول مباراة لفريق ألماني بعد أن حضر العملاق البافاري بايرين ميونخ لخوض ودية ضد الهلال وكسب 4-1.



وفي آخر عامين استضاف ستاد الملك فهد الدولي كأس السوبر الإسباني، حيث فاز ريال مدريد باللقب في الموسم الماضي على حساب أتلتيك بيلباو 2-0.

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