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الأحد، 08-01-2023 01:33 م

قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة الساعة 11:00 مساء اليوم الأحد، في قمة نارية بالجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

فيما يأمل برشلونة في العودة للإنتصارات بالدوري الإسباني، مجددًا بعد أن حقق تعادًلا مثيرًا مع إسبانيول بنتيجة 1-1 في ديربي كتالونيا، من أجل تعزيز صدارته لمسابقة الليغا والهروب من ملاحقة ريال مدريد المستمرة.

يتسلح فريق أتلتيكو مدريد بمجموعة من النجوم، على رأسهما أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ودي بول وانخيل كوريا وتوماس ليمار وماركوس يورينتي.

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