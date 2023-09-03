قمة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة

الوكيل الإخباري - يستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام مان يونايتد وفي رصيده 7 نقاط جمعهما من فوزين وتعادل فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



بدأ أرسنال مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، بالفوز على نوتنجهام فورست 2-1 ثم تغلب على كريستال بالاس بهدف نظيف، وتعثر بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام فولهام.



ويبحث أرسنال، بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، للعودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي من أجل الدخول فى دائرة المنافسة على قمة جدول الترتيب مبكرًا.



ويسعى "الجانرز" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي مانشستر يونايتد فى قمة اليوم بالدوري الإنجليزي.



ويستعد أرسنال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات، حيث ينافس في المجموعة الثانية بدور المجموعات مع كل من إشبيلية وإيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي على الترتيب.



ويفتتح فريق المدفعجية مشواره ببطولة تشامبيونزليج هذا الموسم، بمواجهة إيندهوفن يوم 20 سبتمبر المقبل، على ملعب الإمارات.



وفى المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد لقهر أرسنال في عقر داره من أجل الاستمرار فى سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز الأخير الذي حققه على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



لعب مانشستر يونايتد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين إنتصارين وخسارة منذ إنطلاق موسم البريميرليج.



ووقع فريق مانشستر يونايتد في المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا، مع بايرن ميونخ وكوبنهاجن وجالاتا سراي.



تذاع مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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