السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تؤكد توفر السلع بالاسواق وتُحذر من تجاوز السقوف السعرية

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو

توضيح حول صرف قسائم شرائية بقيمة 30 دينار للأسر العفيفة بداية رمضان

ضبط مركبة كانت تسير بعكس السير على طريق عمّان - إربد

عطاء جديد من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الصحة تعلن دوام المراكز الصحية وعيادات المستشفيات في رمضان

تونس تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في كأس العالم

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

السبت، 02-04-2022 01:27 م

قمة نارية بين ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم قطر 2022

420221203554570431353


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
سُحبت قرعة كأس العالم "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، وسبقها العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.اضافة اعلان




وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية .



وقام أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، وأسطورة منتخب أمريكا للسيدات والنيجيري أوكوشا، والأسترالي تيم كاهيل، والإيراني علي دائي، الجزائري رابح ماجر، الصربيورا ميلوتينوفيتش، والقطري عادل مال الله بسحب القرعة.




وإليكم فرق المجموعة الخامسة :


اسبانيا ، المانيا ، اليابان ، الفائز من الملحق الأمريكي الشمالي الأوقيانوسي ..

 




 

 


 

إقرأ ايضا
883890688

لحظات عاطفية ،، مارادونا والأساطير في قرعة كأس العالم

42022121010849249695

تعرف على فرق المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022

4202212119613480390

تونس تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في كأس العالم

2016077-2018-06-30T195800Z_1839660177_RC1C099D9300_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-URY-POR

سواريز يواجه رونالدو في مونديال قطر 2022

420221201640949132344

تعرف على خصوم المغرب في كأس العالم

DAZN_El-Clasico_Alexia-Putellas

تعرف على رباعي نصف النهائي في دوري الأبطال

أخبار متعلقة
2016077-2018-06-30T195800Z_1839660177_RC1C099D9300_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-URY-POR

سواريز يواجه رونالدو في مونديال قطر 2022

2eee528b-c731-4355-97b0-911be096d494

جماهير الرمثا سعيدة بالوصول لنهائي الدرع وتشيد بحمزة الدردور (فيديو)

320221301434590643042

أحداث شغب واشتباكات كبيرة بالدوري الإماراتي (فيديو)

b13ea4ea-b71a-47f3-8ca9-3306974d6270

الفيصلي يواجه الرمثا في نهائي درع الاتحاد

3202212152242640160837

ياسين البخيت ينهي موسمه الناجح بالدوري القطري

320229153452956839016

أرقام كبيرة لمدرب الأهلي المصري ،، تعرف عليها