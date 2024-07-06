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السبت، 06-07-2024 01:16 م

قمة نارية بين البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

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الوكيل الاخباري- يصطدم منتخب البرازيل بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب أوروجواي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.اضافة اعلان


وتقام مباراة أوروجواي ضد البرازيل، في تمام الساعة الرابعة من فجر الأحد، على ملعب "أليجانت"، في ختام منافسات ربع نهائي البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل السليساو لربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما حصل على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.

في المقابل، حسم منتخب أوروجواي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا 2024، برصيد 9 نقاط.

ويتطلع منتخب البرازيل لتحقيق تقدم أفضل هذا العام والفوز بلقبه العاشر في كوبا أمريكا، بينما يأمل منتخب أوروجواي في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2011 بالأرجنتين.

 




 

 


 

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