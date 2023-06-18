قمة نارية بين كرواتيا وإسبانيا بحثًا عن المجد في دوري الأمم الأوروبية

الوكيل الإخباري - يستضيف ملعب "فينورد"، مباراة نارية بين منتخبي كرواتيا وإسبانيا العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.



تأهل منتخب كرواتيا إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بمنتخب هولندا والفوز عليه بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة بالدور النصف النهائي.



فيما تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي بهدف نظيف، في نفس الدور من المسابقة القارية.



لم يسبق وأن حصل كلا المنتخبين على لقب دوري الأمم الأوروبية من قبل، لكن جاء المنتخب الإسباني في مركز الوصافة بنسخة عام 2021.



يخوض المنتخب الكرواتي مباراة اليوم، أمام الإسبان بحثًا عن المجد بالحصول على النجمة الأولي من دوري الأمم الأوروبية بقيادة النجم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.



يتسلح منتخب كرواتيا بعدد من أبرز اللاعبين في مباراة اليوم، أمام إسبانيا وهم لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وبروزفيتش وإيفان بيريسيتش وكراماريتش.



على الجانب الأخر، يحلم لويس دي لا فوينتي بقيادة إسبانيا لمنصات التتويج الدولية من جديد، بعد غياب دام 12 عامًا بعد الفوز بلقب يورو 2012 على حساب إيطاليا.



يتطلع لا فوينتي المدرب الشاب للماتدور إلي تحقيق إنجاز تاريخي مع منتخب بلاده بالحصول على لقب دوري الأمم الأوروبية الليلة، رغم صعوبة المهمة أمام الكروات.



يملك مدرب اللاروخا عدد من أبرز اللاعبين على رأسهم ألفارو موراتا وجافي وبينو وجافي ورودري وماركو أسينسيو والحارس الواعد أوناي سيمون وخوسيلو لاعب سيلتا فيجو الصفقة المنتظرة لريال مدريد هذا الصيف.



تذاع مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.



ويدير مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في نهائي المسابقة القارية 2023، الحكم الألماني فيليكس زواير.



وسيعاون زواير الألمانيان ستيفان لوب وماركو أشمولر كحكمين مساعدين، والسلوفاكي إيفان كروزليال كحكم رابع.



وسيتولى الألماني ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، بالإضافة إلى الإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

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