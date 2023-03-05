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الأحد، 05-03-2023 02:26 م

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.


ويحتل فريق ليفربول ، صاحب الأرض، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بعد فترة مستقرة على مستوى النتائج خلال آخر 4 جولات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلا، وهو ما دفعه للمركز السادس بعد التراجع لفترة طويلة والتنقل بين المراكز من الثامن للعاشر.

ولكن على الرغم من ذلك، تؤكد الأرقام أن ليفربول يمر بأسوأ مواسمه بسبب التراجع المثير في جميع المسابقات على المستوى المحلي والأوروبي.

وودع ليفربول مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب تأخره بـ21 نقطة عن أرسنال متصدر جدول الترتيب، بالإضافة إلى خسارته 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وساهم النجم المصري محمد صلاح بهدفين وأسيست في 3 انتصارات حققها ليفربول خلال أخر 4 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي.

وخاض محمد صلاح 24 مباراة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وأحرز 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وفى المقابل، يتحدي فريق مانشستر يونايتد المُنتشي ليفربول على ملعبه وأمام جماهيره من أجل خطف الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو القمة ومطاردة أرسنال المتصدر برصيد 60 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 55 نقطة.

مانشستر يونايتد فاز على ليفربول 2-1 في الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي 22 أغسطس الماضي، ويسعى لتكرار فوزه للمرة الثانية فى مباراة اليوم.

وحقق اليونايتد 9 انتصارات وتعادلين في آخر 11 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي، وهو ما يبرهن على سير الفريق بالطريق الصحيح مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ويعيش فريق مانشستر يونايتد فترة من التوهج تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، والذي ساهم في التقدم به إلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما قاد تين هاج فريق مان يونايتد لحصد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتأهل إلي ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، وإقصاء برشلونة من دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي والتأهل إلي دور الـ 16.


ويطمح مسؤولو مانشستر يونايتد وجماهيره في عودة الأمجاد والألقاب للشياطين الحمر مع المدرب الهولندي المخضرم تين هاج، بعد أن حصد كأس رابطة المحترفين السادس في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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