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الثلاثاء، 11-04-2023 02:26 م

قمة نارية بين مان سيتي وبايرن ميونخ بأبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري -  يحتضن ملعب "الاتحاد" مواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة الإياب الذي سيقام على ملعب أليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني والمقرر إقامته يوم 19 إبريل الجاري.


وكان مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني بمجموع المباراتين 8-1، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، أما الفائز من مباراة ميلان ونابولي سيلعب ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

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