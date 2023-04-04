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الثلاثاء، 04-04-2023 02:50 م

قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

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الوكيل الإخباري - يواجه فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2022-2023.

فاز فريق يوفنتوس على لاتسيو بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، فيما تغلب إنتر ميلان على أتالانتا بنفس النتيجة.

ويخوض فريق يوفنتوس مباراة اليوم، بعدما تفوق في الدور الأول والثانى على الإنتر ببطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز 2-0 في الجولة الـ 13، ثم 1-0 بالجولة الـ 27، وهو ما يعطي أفضلية معنوية للسيدة العجوز.

ويمر فريق يوفنتوس بفترة مستقرة محليًا رغم خصم 15 نقطة من رصيده بسبب قضية تزوير لمكاسب رأسمالية، حيث حقق الفوز في 7 جولات من أخر 8 خاضها في الدوري الإيطالي، وخسر لقاء وحيد أمام روما، وهو ما دفعه للمركز السابع برصيد 44 نقطة، بعد أن هبط لمنتصف الجدول بسبب قضية التزوير.

على الجانب الآخر، يعيش الإنتر حالة من التخبط على مستوي النتائج محليًا، حيث خسر أخر 3 جولات في الدوري الإيطالي أمام كل من سبيزيا ويوفنتوس وفيورنتينا على الترتيب.

وهو الأمر الذي جمد رصيد الإنتر عند النقطة 50 في المركز الرابع بالمسابقة المحلية ووضعه تحت ضغط كبير للحفاظ على موقعه بالترتيب بعد أن تساوي معه روما بنفس عدد النقاط.

ويسعي فريق الإنتر إلي الثأر من يوفنتوس، بعد الخسارة أمام ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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